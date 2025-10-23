Sanifonds Trentino il modello territoriale premiato al Global Welfare Summit

Nella città che guarda dall'alto l'intero orizzonte, Roma, il percorso di Sanifonds Trentino trova un momento di verità: al Global Welfare Summit, seconda edizione "Eccellenze che ispirano", il fondo riceve un riconoscimento che premia un'idea semplice e forte, nata nel 2016 e costruita sui bisogni reali dei lavoratori. In Villa Miani, la sanità integrativa diventa

