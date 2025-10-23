Sangiuliano candidato in Campania | con questo riciclo non si dica che il governo è contro l’ecologia!

di Paolo Ghion Non si dica che la politica di governo sia contro l’ecologia, perché quando si tratta di riciclo è lì che ripensa il rapporto tra uomo e natura; si è guardata dentro e ha stabilito che la via più breve per proteggere l’ambiente di certe persone è riutilizzare le stesse persone di un certo ambiente. Ci sono e ci saranno sempre futuri ex politici da mettere in mezzo a qualunque cosa, tanto che se il prezzemolo sorridesse avrebbe un ex ministro tra i denti. Questa svolta ecologista che ha radici antiche, stride certamente col mondo barbaro di noi altri e ancor più degli scansafatiche disoccupati, trattati giustamente da falliti perché non trovano un lavoro sottopagato che soddisfi la loro voglia di rinunce e stenti, mentre cianfrugliano attorno ai ricchi banchetti della Caritas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

