sandra il mito dei suoi tortellini continua a vivere nel primo laboratorio certificato bio

Bologna, 23 ottobre 2025 – Chissà cosa direbbe la signora Sandra Medici, davanti alla nascita del progetto imprenditoriale ‘ La Sfoglina Bio ’, col mattarello al posto della ‘I’ nel logo. Se lo chiede per primo il figlio Claudio Ianiri, nella mattina in cui lancia la realizzazione di una promessa che aveva fatto a sua mamma poco prima che venisse a mancare: quella di portare avanti la sua arte, quella grande eccellenza nel fare i tortellini, che in città le era valso anche il titolo di ‘Regina ’. Migliori osterie dell'Emilia-Romagna: le chiocciole Slow Food 2026, l'elenco completo Il primo laboratorio certificato bio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

