San Siro slitta il rogito? Un legale solleva dubbi | Che coincidenza Oaktree ceduta proprio mentre…

Inter News 24 San Siro, tutti gli aggiornamenti sulla situazione legata allo storico stadio meneghino: le ultime sulla casa di Inter e Milan. Il futuro di San Siro è di nuovo incerto. Dopo mesi di approvazioni, polemiche e un percorso amministrativo tortuoso, il progetto di cessione delle aree ai club Inter e Milan rischia un nuovo stop. Come riporta Libero, al centro della questione c’è il rogito notarile per la compravendita dei terreni, il passo decisivo per avviare il nuovo progetto dello stadio. Ma un intervento formale dell’avvocato Gaetano Braghò potrebbe bloccare tutto. L’avvocato ha infatti inviato una comunicazione ufficiale al notaio Notari, incaricato dell’atto, segnalando di aver presentato una richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per verificare l’eventuale vincolo storico-artistico sull’intera struttura di San Siro, non soltanto sul secondo anello. 🔗 Leggi su Internews24.com

