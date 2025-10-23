San Siro pressing sul notaio | vendita da sospendere fino al parere della Sovrintendenza
Milano, 23 ottobre 2025 – Un altro tentativo di stoppare la vendita di San Siro dal Comune a Milan e Inter. Il capogruppo di FdI Riccardo Truppo, alla vigilia del Consiglio comunale che oggi pomeriggio discuterà di sei ordini del giorno sul futuro del Meazza, fa sapere che “ l’avvocato Gaetano Braghò ha avviato con un’istanza l’iter che porterà la Soprintendenza ad esprimersi anticipatamente rispetto all’interesse storico-culturale di San Siro o, quantomeno, a permettere in via cautelare che non si disponga del bene in attesa che la procedura si compia”. Il legale, in sostanza, punta a non far perfezionare il rogito della cessione dell’attuale stadio e dell’area limitrofa ai club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
