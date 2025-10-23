San Romano si prepara a ospitare l' 8° Meeting di Bowling Special Olympics

Pisatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La GAM A.S.D. A.P.S., da anni impegnata nella promozione dello sport inclusivo e nel sostegno ad atleti con disabilità intellettiva nell’ambito del movimento Special Olympics, rende noto che sabato 25 ottobre, presso il Bowling Center Angelica di San Romano, nel Comune di Montopoli Val d'Arno, si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

san romano prepara ospitareSan Romano si prepara a ospitare l'8° Meeting di Bowling Special Olympics - , da anni impegnata nella promozione dello sport inclusivo e nel sostegno ad atleti con disabilità intellettiva nell’ambito del movimento Special Olympics, rende noto che sabato 25 ... Si legge su pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: San Romano Prepara Ospitare