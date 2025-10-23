San Martino di Lupari diventa protagonista nella guerra alla plastica
Una sfida contro l'inquinamento, un messaggio per la sostenibilità ambientale. Poche ore dopo il Plastic Overshoot Day italiano, Pettenon Cosmetics, storica azienda di San Martino di Lupari leader internazionale nella cura professionale dei capelli, annuncia la collaborazione con Ogyre, startup. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Comunicazione di servizio. Oggi a San Martino di Lupari: - corsa ciclistica e le strade verranno chiuse A TRATTI - mancanza di elettricità L’Osteria al Santo sarà comunque OPERATIVA! Vi aspettiamo sia per pranzo che per cena - facebook.com Vai su Facebook
Dinamo Women sconfitta a San Martino di Lupari - Senza le due migliori straniere diventa davvero impossibile vincere. Secondo unionesarda.it
Diletta Miatello, a giugno il processo d'appello. Condannata a 28 anni per l'omicidio dei genitori, punterà sull'infermità mentale - L'ex vigilessa in servizio ad Asolo (Treviso) Diletta Miatello, in carcere per avere massacrato i suoi genitori, il prossimo 16 di giugno sarà davanti ai giudici ... Come scrive ilgazzettino.it
Martin Fior travolto e ucciso a 8 anni dallo scuolabus. La parte civile (per i genitori) non si presenta in tribunale, processo sospeso - Colpo di scena al processo, davanti al Tribunale monocratico, per la morte del piccolo Martin Fior di appena 8 anni. Lo riporta ilgazzettino.it