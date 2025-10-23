San Leonardo la Polizia Locale recupera una bicicletta rubata
Nella giornata di ieri, durante un servizio di pattugliamento nel Quartiere San Leonardo, un’unità della Polizia Locale, insieme al Comandante Maccari, ha fermato un individuo sorpreso mentre era intento a rubare una bicicletta. L’uomo è stato immediatamente identificato e accompagnato presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sassi e bottiglie contro le auto i lavoratori della Leonardo: è finita così la guerriglia nella "fabbrica della morte", come hanno gridato i manifestanti in corte a Torino. Polizia in assetto antisommossa ha impedito l'invasione dell'azienda, così dal corteo sono partiti - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni da Leonardo: Pro Pal lanciano petardi e sassi, Polizia risponde con lacrimogeni [FOTO e VIDEO] - X Vai su X
San Leonardo, la polizia locale: "Recuperata una bicicletta rubata, cerchiamo il proprietario" - Ieri, durante un servizio di pattugliamento nel quartiere San Leonardo, un’unità della polizia locale, insieme al comandante Maccari, ha fermato un individuo sorpreso mentre era intento a rubare una b ... Come scrive gazzettadiparma.it