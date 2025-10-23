San Giovanni da Capestrano | il Santo del 23 ottobre e il suo impatto nel mondo

San Giovanni da Capestrano: il Santo del 23 ottobre. San Giovanni da Capestrano è il santo celebrato il 23 ottobre. Nato il 24 giugno 1386 a Capestrano, un piccolo borgo in Abruzzo, Giovanni ha avuto una vita straordinaria che lo ha portato alla santità grazie alla sua dedizione e al suo spirito indomito. Giovanni proveniva da una famiglia nobile, ma scelse di intraprendere un cammino spirituale che lo condusse a entrare nell'Ordine dei Frati Minori. La sua formazione giuridica e il suo impegno religioso lo resero un predicatore apprezzato in tutta Europa. La sua capacità di comunicare e la sua passione per la fede gli valsero il titolo di "Apostolo d'Europa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

