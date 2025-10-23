San Giovanni da Capestrano | il Santo del 23 ottobre e il suo impatto nel mondo
San Giovanni da Capestrano: il Santo del 23 ottobre. San Giovanni da Capestrano è il santo celebrato il 23 ottobre. Nato il 24 giugno 1386 a Capestrano, un piccolo borgo in Abruzzo, Giovanni ha avuto una vita straordinaria che lo ha portato alla santità grazie alla sua dedizione e al suo spirito indomito. Giovanni proveniva da una famiglia nobile, ma scelse di intraprendere un cammino spirituale che lo condusse a entrare nell'Ordine dei Frati Minori. La sua formazione giuridica e il suo impegno religioso lo resero un predicatore apprezzato in tutta Europa. La sua capacità di comunicare e la sua passione per la fede gli valsero il titolo di "Apostolo d'Europa".
San Giovanni da Capestrano: il Santo del 23 ottobre e il suo impatto nel mondo - Scopri la vita di San Giovanni da Capestrano, il suo percorso verso la santità e le celebrazioni globali in suo onore. Secondo quotidiano.net
Giovedì 23 ottobre 2025, San Giovanni da Capestrano - Fece gli studi a Perugia, ove fece progressi specialmente nel diritto, tanto che Ladislao, re di Napoli, gli affidò il governo di parecchie città del suo reg ... Lo riporta ladigetto.it
San Giovanni da Capestrano: Il Santo del 15 Ottobre Celebrato in Tutto il Mondo - Giovanni nacque in una famiglia nobile e fin da giovane mostrò una spiccata intelligenza e una grande passione per lo studio. Riporta msn.com