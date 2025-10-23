San Gennaro Vesuviano | scoperta discarica abusiva di 400 tonnellate di rifiuti speciali

Operazione congiunta con i militari di Nola e il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. Un’area di 1000 metri quadrati usata come discarica. Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola hanno eseguito il sequestro d’iniziativa di un’area di circa 1000 mq nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA), utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non. L’operazione, condotta con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA), rientra in una serie di controlli mirati a individuare siti di abbandono illecito di rifiuti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it