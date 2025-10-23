Bologna, 22 ottobre 2025 – Qualcuno l’ha già soprannominato ‘stallo alla messicana’. Di sicuro, il caso del quartiere San Donato-San Vitale e della sua presidente Adriana Locascio finita nel mirino dell’ala sinistra della sua maggioranza, sta agitando (e non poco) le acque di un’alleanza, quella tra Pd e Coalizione civica, che finora non aveva vacillato. Le mail anonime. Tutto nasce dalla vicenda giudiziaria che coinvolge il compagno della presidente del quartiere, Andrea Battilocchi, a processo per diffamazione per una serie di mail anonime che tirano in ballo i consiglieri di quartiere di Coalizione civica Marco Trotta e Francesca Romana D’Amico, oltre alla cooperativa Eta Beta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Donato, la crisi tra Pd e Coalizione civica con Locascio nel mirino: che cosa succede adesso. Le ipotesi sul tavolo