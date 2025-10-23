San Bonifacio ospita 90 Wonderland – Halloween Edition con gli Eiffel 65
San Bonifacio si prepara ad accogliere un nuovo grande evento che porterà entusiasmo e visibilità al territorio. venerdì 31 ottobre, il Palaferroli sarà il palcoscenico di “90 Wonderland – Halloween Edition”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con la partecipazione straordinaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Argomenti simili trattati di recente
Concerto d’Autunno – 9ª edizione Domenica 26 ottobre alle 17.00, la Chiesa di San Giovanni Bosco ospita un nuovo appuntamento con la grande musica corale. Protagonisti della serata saranno il Coro Piccola Baita di San Bonifacio, diretto da Nicola Picci - facebook.com Vai su Facebook
Il Poviglio va a San Bonifacio La Palfinger ospita Verona - Ultima giornata d’andata per le due reggiane impegnate nel campionato di serie B federale di baseball, che tornano sul diamante dopo la pausa agostana. Come scrive ilrestodelcarlino.it