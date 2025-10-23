Salvatore Biazzo presenta a Summonte il libro I misteri del chimico dei fantasmi

Una presentazione da non perdere quella del romanzo storico “I misteri del Chimico dei Fantasmi” di Salvatore Biazzo, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai Cinque Continenti. L’evento si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 18,30 presso l’auditorium A.De Simone di Summonte (Av). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

