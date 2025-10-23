Salute la Toscana seconda tra i finalisti del Lean Healthcare Award 2025

La Toscana vanta il secondo maggior numero di progetti finalisti per l’ottava edizione del Lean Healthcare Award, il ‘premio oscar’ della sanità italiana, dietro soltanto alla Lombardia.La competizione nazionale, appuntamento consolidato per l'innovazione nel settore sanitario, quest’anno ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

