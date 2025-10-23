Salone del tartufo bianco pregiato Tutto pronto c’è anche la mascotte
Fervono i preparativi in vista del Salone nazionale del Bianco Pregiato e intanto nasce Bianca, la nuova mascotte. "È una scultura in legno che celebra la simbiosi tra il cane e il tartufo, emblema di un territorio dove la natura diventa arte". Realizzata dal maestro Carlo Paolo Granci, artista e scultore tifernate, l’opera rappresenta un lagotto romagnolo durante la cerca del prezioso tubero. Due vecchie travi di rovere recuperato si sono trasformate e hanno preso vita sotto il tocco di scalpello e martello. Granci ha voluto racchiudere in Bianca una triplice simbiosi: materia, habitat e vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
