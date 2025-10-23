Salmo va veloce

Intervista al rapper sardo, che sta portando il suo album Ranch in giro per l’Italia e presto lo porterà in Europa e negli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Salmo va veloce

Argomenti simili trattati di recente

Settimana in cui il rap italiano alza momentaneamente (e orgogliosamente) la testa. In “Raptilian freestyle”, sfrontato minestrone di news e scampoli di news, Salmo/Sandro spara veloce senza nascondersi. Ne “La grande città”, invece, Bassi Maestro, insieme - facebook.com Vai su Facebook

Salmo va veloce - Intervista al rapper sardo, che sta portando il suo album Ranch in giro per l’Italia e presto lo porterà in Europa e negli Stati Uniti. Come scrive internazionale.it

Salmo in concerto a Milano il 6 settembre, la possibile scaletta - Dal rifugio in Sardegna al palco: l’artista torna con un disco intimo e potente, 16 videoclip dedicati e un live che si trasforma in parco a tema. Segnala tg24.sky.it

Salmo vs Luchè, il dissing infinito: botta e risposta a suon di rime con le nuove canzoni in uscita - Il dissing è una forma di sfida verbale tra rapper, che si insultano e si criticano a vicenda attraverso le loro canzoni. Secondo gazzetta.it