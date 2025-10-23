Salerno Tommasetti da il via alla campagna elettorale | Con Fico si è passati dal centrosinistra al centro sociale
Tempo di lettura: 2 minuti Bagno di folla per Aurelio Tommasetti per l’apertura del suo comitato elettorale a Salerno. Il consigliere regionale della Lega, capo dell’opposizione e nuovamente candidato al Consiglio regionale, lancia la sua sfida in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre in Campania. La sede è stata inaugurata alla presenza di tanti cittadini e sostenitori in via Posidonia, a Torrione. Una scelta non casuale che testimonia la vicinanza ai quartieri storici: “Partiamo dai territori, a cominciare da quelli con un’anima più profonda”, ha ribadito Tommasetti, il quale ha espresso un giudizio senza mezzi termini sul candidato del campo largo: “Fico è la dimostrazione che ormai si è passati dal centrosinistra al centro sociale – ha ironizzato – Da ex Presidente della Camera lo ricordiamo solo in bus con la scorta che lo seguiva e con le mani in tasca durante l’inno nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Aurelio Tommasetti. . Ieri a SALERNO ho voluto rimarcare la mia battaglia, insieme all’amico Enzo Strianese, per la Cardiochirurgia del RUGGI. Non potevo non ricordare un luminare come Severino IESU, cacciato in malo modo da De Luca.. - facebook.com Vai su Facebook