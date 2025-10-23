Salerno Tommasetti da il via alla campagna elettorale | Con Fico si è passati dal centrosinistra al centro sociale

Tempo di lettura: 2 minuti Bagno di folla per Aurelio Tommasetti per l’apertura del suo comitato elettorale a Salerno. Il consigliere regionale della Lega, capo dell’opposizione e nuovamente candidato al Consiglio regionale, lancia la sua sfida in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre in Campania. La sede è stata inaugurata alla presenza di tanti cittadini e sostenitori in via Posidonia, a Torrione. Una scelta non casuale che testimonia la vicinanza ai quartieri storici: “Partiamo dai territori, a cominciare da quelli con un’anima più profonda”, ha ribadito Tommasetti, il quale ha espresso un giudizio senza mezzi termini sul candidato del campo largo: “Fico è la dimostrazione che ormai si è passati dal centrosinistra al centro sociale – ha ironizzato – Da ex Presidente della Camera lo ricordiamo solo in bus con la scorta che lo seguiva e con le mani in tasca durante l’inno nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

