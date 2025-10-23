Salerno sul comodino aveva due penne-pistola | arrestato 27enne
Penne all'apparenza ma armi nella realtà. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Palma Campania nell'abitazione di un 27enne della provincia di Salerno. Erano in una scatola rossa poggiata sul comodino. Le penne, metalliche e dal colore argento, scrivono benissimo. Ma poi si scopre che la prima é una penna calibro 22 mentre l'altra è una penna calibro 6,35 X 16SR. Le armi presentano all'interno un meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene tirata. Nel fusto, la camera per l'alloggio dei proiettili. Le penne micidiali sono state sequestrate, analoga sorte per 26,6 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e per un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Avevi in programma di leggere quel libro infinito che hai sul comodino da mesi? Ecco, lascia stare per stasera. Abbiamo un’alternativa molto più interessante (e decisamente più corta): “La malattia dell’ostrica” — di e con Claudio Morici, produzione Teat - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, caos in zona Irno: minacciate due farmaciste - Prima è entrato all'interno della farmacia "Costabile" in via Silvio Baratta a Salerno, minacciando le farmaciste al suo interno, poi il tentativo di aggressione al titolare e il calcio sferrato alla ... Come scrive ilmattino.it