Salerno arrestato per spaccio | sequestrati 73 grammi di cocaina e crack

sa lerno, 23 ottobre 2025 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra in un più ampio piano di controlli mirati al contrasto del traffico di droga, disposto in diverse aree della città e della provincia. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'arresto è scattato a seguito di un'attività di perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno rinvenuto circa 73 grammi di cocaina e crack già suddivisi in dosi, pronte per essere immesse sul mercato illecito.

