Salernitana-Casertana il derby in diretta in chiaro | dove vederlo
La sfida tra granata e falchetti torna dopo 10 anni. Domenica 26 ottobre, lo stadio Arechi di Salerno si prepara ad accogliere un evento storico: il derby campano tra Salernitana e Casertana, che torna dopo dieci anni. L’incontro, in programma alle 20:30, promette emozioni forti, con i granata in vetta alla classifica insieme al Benevento, reduci da una sconfitta a Catania, e i falchetti che hanno centrato tre vittorie negli ultimi quattro incontri. Per i tifosi e gli appassionati di calcio campano, il derby non è solo una partita: è spettacolo, rivalità, passione e folklore. Il derby Salernitana-Casertana in diretta su Videonola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Liratv. . Salernitana, Inglese verso il forfait con la Casertana Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #Liratg #News #LiraTV #EseiProtagonista #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook
Casertana ? Serie C Sky Wifi - 11ª giornata Domenica 26 ottobre 20:30 ? Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Calcio - Sky Sport 252 #avantibersagliera #salernitana - X Vai su X
Salernitana-Casertana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Casertana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. goal.com scrive
Salernitana-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Salernitana e Casertana contro nell'undicesima giornata del Girone C di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. Si legge su calciomercato.com
Salernitana-Casertana, superderby: il sogno dell'impresa - Quasi certo il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù, ... Da ilmattino.it