La sfida tra granata e falchetti torna dopo 10 anni. Domenica 26 ottobre, lo stadio Arechi di Salerno si prepara ad accogliere un evento storico: il derby campano tra Salernitana e Casertana, che torna dopo dieci anni. L’incontro, in programma alle 20:30, promette emozioni forti, con i granata in vetta alla classifica insieme al Benevento, reduci da una sconfitta a Catania, e i falchetti che hanno centrato tre vittorie negli ultimi quattro incontri. Per i tifosi e gli appassionati di calcio campano, il derby non è solo una partita: è spettacolo, rivalità, passione e folklore. Il derby Salernitana-Casertana in diretta su Videonola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Salernitana-Casertana, il derby in diretta in chiaro: dove vederlo