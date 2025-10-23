Salario pensioni e armi | l’Usb proclama uno nuovo sciopero generale Torniamo a bloccare tutto

Un nuovo sciopero generale “contro la finanziaria di guerra” affinché si torni a investire su salari, pensioni e sanità invece di comprare e costruire nuove armi. L’ Usb è pronta a bloccare tutto di nuovo, per usare lo slogan che ha accompagnato le manifestazioni oceaniche legate al massacro di Israele nella Striscia di Gaza. L’esecutivo nazionale confederale dell’Unione sindacale di base ha indicato il 28 novembre come data per l’astensione dal lavoro di tutte le categorie: la data sarà ora sottoposta all’approvazione dell’ assemblea nazionale dei delegati e delle delegate in programma a Roma l’1 novembre, ma il via libera definitivo è scontato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salario, pensioni e armi: l’Usb proclama uno nuovo sciopero generale. “Torniamo a bloccare tutto”

