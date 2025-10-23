Sala studio del Centro civico Agorà Apertura serale periodo di prova
Al via i primi Patti di collaborazione per la gestione partecipata della sala studio del Centro civico Agorà di Arese. Un progetto sperimentale che consente al Comune di estendere gli orari di apertura della sala studio anche al di fuori dell’orario della biblioteca comunale e soprattutto nelle fasce serali quando molti giovani hanno bisogno di un ambiente tranquillo dove studiare. Questa prima fase di sperimentazione, avviata nei giorni scorsi grazie alla disponibilità di alcuni giovani, si concluderà il 30 giugno 2026. Fino ad allora la sala studio sarà aperta anche la domenica dalle 18 alle 23 e il mercoledì dalle 19 alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella sala d’attesa di uno studio medico di Sant’Arpino (CE), una 72enne si accascia a terra colta da un malore improvviso. Con il medico momentaneamente assente, gli altri pazienti si riversano in strada per chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei Carabini - facebook.com Vai su Facebook
Sala studio del Centro civico Agorà. Apertura serale, periodo di prova - Al via i primi Patti di collaborazione per la gestione partecipata della sala studio del Centro civico Agorà di ... Segnala msn.com
Treviglio, ecco il nuovo centro civico: un edificio in più, sale studio e lo «scrigno dei libri rari» - Nuovi spazi moderni in vetro e legno che affiancheranno le strutture secolari del centro civico di Treviglio per rivoluzionare i servizi culturali della città. Secondo bergamo.corriere.it
"L’antica paggeria diventerà un centro civico con sale studio" - Come accennato ieri, l’amministrazione comunale ha ufficializzato la destinazione di tre milioni di euro dal fondo Next generation Eu alla ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it