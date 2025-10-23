Al via i primi Patti di collaborazione per la gestione partecipata della sala studio del Centro civico Agorà di Arese. Un progetto sperimentale che consente al Comune di estendere gli orari di apertura della sala studio anche al di fuori dell’orario della biblioteca comunale e soprattutto nelle fasce serali quando molti giovani hanno bisogno di un ambiente tranquillo dove studiare. Questa prima fase di sperimentazione, avviata nei giorni scorsi grazie alla disponibilità di alcuni giovani, si concluderà il 30 giugno 2026. Fino ad allora la sala studio sarà aperta anche la domenica dalle 18 alle 23 e il mercoledì dalle 19 alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala studio del Centro civico Agorà. Apertura serale, periodo di prova