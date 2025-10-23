Sala studio del Centro civico Agorà Apertura serale periodo di prova

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via i primi Patti di collaborazione per la gestione partecipata della sala studio del Centro civico Agorà di Arese. Un progetto sperimentale che consente al Comune di estendere gli orari di apertura della sala studio anche al di fuori dell’orario della biblioteca comunale e soprattutto nelle fasce serali quando molti giovani hanno bisogno di un ambiente tranquillo dove studiare. Questa prima fase di sperimentazione, avviata nei giorni scorsi grazie alla disponibilità di alcuni giovani, si concluderà il 30 giugno 2026. Fino ad allora la sala studio sarà aperta anche la domenica dalle 18 alle 23 e il mercoledì dalle 19 alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sala studio del centro civico agor224 apertura serale periodo di prova

© Ilgiorno.it - Sala studio del Centro civico Agorà. Apertura serale, periodo di prova

Contenuti che potrebbero interessarti

sala studio centro civicoSala studio del Centro civico Agorà. Apertura serale, periodo di prova - Al via i primi Patti di collaborazione per la gestione partecipata della sala studio del Centro civico Agorà di ... Segnala msn.com

Treviglio, ecco il nuovo centro civico: un edificio in più, sale studio e lo «scrigno dei libri rari» - Nuovi spazi moderni in vetro e legno che affiancheranno le strutture secolari del centro civico di Treviglio per rivoluzionare i servizi culturali della città. Secondo bergamo.corriere.it

"L’antica paggeria diventerà un centro civico con sale studio" - Come accennato ieri, l’amministrazione comunale ha ufficializzato la destinazione di tre milioni di euro dal fondo Next generation Eu alla ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sala Studio Centro Civico