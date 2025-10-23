Sagre e Rally di Taormina i contributi della Città metropolitana
Contributi agli organizzatori di cinque manifestazioni e adesione della Città metropolitana a iniziative gastronomiche, sportive e artistiche. I beneficiari che riceveranno l'aiuto dell'ente pubblico sono L'associazione “Pro Loco Letojanni” con sede a Letojanni per la 53esima Sagra del Pesce”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
