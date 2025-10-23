Saffi gratis per 10 lettori ecco il film su Springsteen
Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, stasera, consegneranno questa pagina in originale alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Springsteen - Liberami dal Nulla. Il film diretto da Scott Cooper, segue Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) nella realizzazione dell’album ‘Nebraska’ del 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Maglione full zip @giannilupo_man 79€ verde, grigio e beige . Spediamo in tutta Italia! Vuoi qualcosa? Scrivimi subito in Direct o su WhatsApp +39 3281779544 Ordini sopra 100€? Spedizione gratis! Ti aspettiamo in Corso Saffi 19c, Faenza - facebook.com Vai su Facebook
Saffi, gratis per 10 lettori ecco il film su Springsteen - Arrivano in sala la pellicola di Scott Cooper sul grande cantautore americano e Dj Ahmet di Unkovsky. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Saffi, gratis per 10 lettori ‘Amata’ con Accorsi - Esce il film tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini, autrice poi anche della sceneggiatura: nel cast Miriam Leone. Lo riporta msn.com