Sacchi | La Juve non vince più Manca il gioco ma anche un progetto tecnico

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tecnico di Milan e Nazionale analizza il momento dei bianconeri: "Perdere con il Real ci sta, ma cresce lo scontento: serve un allenatore che possa scegliere i suoi giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sacchi: "La Juve non vince più. Manca il gioco, ma anche un progetto tecnico"

