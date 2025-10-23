Sacchi | Juve si dirà che il ko con il Real ci sta ma sei in declino da quando è scoppiato il Covid Per risollevarti c’è bisogno di questo
Sacchi: «Juve, si dirà che il ko con il Real ci sta ma sei in declino da quando è scoppiato il Covid». La dura analisi dell’ex tecnico. Arrigo Sacchi, l’ex allenatore del Milan e ct della Nazionale, ha analizzato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport il momento delicato della Juventus, sconfitta 1-0 dal Real Madrid nella terza giornata della League Phase di Champions League. «Dopo due pareggi, arriva la prima sconfitta in Champions per la Juve. Si dirà: perdere in casa del Real Madrid ci può stare, va messo in conto, però la realtà dice che i bianconeri non hanno ancora conquistato un successo in Europa ed è da più di un mese, tra campionato e coppa, che non vincono – scrive Sacchi -. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
