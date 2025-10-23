Si svolgeranno sabato alle 15 nella Cattedrale di Pergola i funerali di Gianfranco Berardi (foto), il barbiere 72enne morto lunedì scorso a seguito delle gravi ferite causategli dall’investimento da parte di un’auto l’8 ottobre mentre percorreva a piedi viale Kennedy. Già da domani alle 15,30 sarà possibile porgergli un saluto alla casa del commiato Cecchetelli (in via Zoccolanti) dove è allestita la camera ardente. Nella città dei Bronzi, intanto, il sentimento di mestizia continua ad accompagnarsi allo sgomento e alla rabbia. "E’ stata una notizia che ha suscitato dolore e un senso di ingiustizia – affermano Gioia Bucarelli, componente dell’Asaps (Amici della Polizia stradale) e altri cittadini pergolesi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato l’addio al barbiere investito