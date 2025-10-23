Sabato l’addio al barbiere investito
Si svolgeranno sabato alle 15 nella Cattedrale di Pergola i funerali di Gianfranco Berardi (foto), il barbiere 72enne morto lunedì scorso a seguito delle gravi ferite causategli dall’investimento da parte di un’auto l’8 ottobre mentre percorreva a piedi viale Kennedy. Già da domani alle 15,30 sarà possibile porgergli un saluto alla casa del commiato Cecchetelli (in via Zoccolanti) dove è allestita la camera ardente. Nella città dei Bronzi, intanto, il sentimento di mestizia continua ad accompagnarsi allo sgomento e alla rabbia. "E’ stata una notizia che ha suscitato dolore e un senso di ingiustizia – affermano Gioia Bucarelli, componente dell’Asaps (Amici della Polizia stradale) e altri cittadini pergolesi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La Stampa. . Marta Bassino dice addio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Per lei frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. L’azzurra, 29 anni, è caduta in allenamento in Val Senales, ultima tappa prima del trasferimento a Soelden dove sabato 25 ott - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì l’addio a Yuri #Ravizza, morto a 40 anni nell’incidente di sabato - X Vai su X
Sabato l’addio al barbiere investito - Intanto l’associazione Asaps denuncia: "Pedoni sempre più a rischio. Riporta msn.com