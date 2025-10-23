Sabatini esalta Bonny dopo le sue ultime performance con la maglia dell’Inter | le parole sul francese
di Dario Bartolucci Sabatini entusiasta da questo avvio di stagione con la maglia nerazzurra dell’ex attaccante del Parma: il commento del giornalista. Nel corso di un video sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha lodato Ange- Yoan Bonny, attaccante dell’Inter, sottolineando come molti avessero sottovalutato il suo valore. «Mi fa molto piacere dire che su Bonny si erano sbagliati tutti», ha dichiarato Sabatini, facendo riferimento alle iniziali perplessità su Bonny. Il giornalista ha spiegato di essersi fidato delle informazioni ricevute da Parma, dove il giocatore aveva suscitato buone impressioni, e di quanto Cristian Chivu avesse avuto un ruolo fondamentale nel portarlo all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
