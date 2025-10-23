Ryanair amplia la rete invernale verso la Giordania con 18 rotte che collegano Amman a 12 Paesi dell’UE

La compagnia aerea n.1 in Europa rafforza i legami turistici con la Giordania con una programmazione invernale da record di 300.000 posti e un nuovo piano di investimenti a lungo termine. Amman, Giordania – Ryanair, compagnia aerea n.1 in Europa, ha annunciato oggi un' operatività invernale da record per Amman: oltre 300.000 posti su 18 destinazioni, collegando la Giordania a 12 Paesi dell'UE, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna. Il rapido e pieno ripristino delle operazioni di Ryanair all'aeroporto di Amman testimonia l' approccio pro-business del governo giordano e il sostegno pragmatico dello scalo, rafforzando la posizione del Paese come una delle mete turistiche più attraenti e accessibili del Medio Oriente.

