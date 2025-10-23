Rutte | Mantenere pressione su Mosca
4.36 "Sono assolutamente convinto che, con una pressione costante, riusciremo a trovare un punto d'incontro per concordare un cessate il fuoco, e che ci saranno altri colloqui, come avete visto nelle ultime due settimane". Lo ha detto Mark Rutte,segretario della Nato,parlando con i giornalisti alla Casa Bianca dopo l'incontro con Trump. "Ciò che la Nato sta facendo è cercare collettivamente di sostenere l'Ucraina in questa lotta.Ma ovviamente tutti noi vogliamo che questa guerra finisca",ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
