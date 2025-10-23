Russia la paga del soldato

Il 2025 non è ancora finito e la Russia ha già arruolato a contratto 280 mila uomini. Si tratta di cittadini che volontariamente decidono di affrontare il servizio militare al fronte per almeno un anno in cambio di.? Una campagna di propaganda per l’arruolamento in corso nella capitale Mosca in queste settimane ci dice che cosa lo Stato russo è disposto a offrire in cambio della disponibilità a combattere e a correre il rischio di perdere la vita. Intanto, al momento della firma, il volontario riceve una somma una tantum di 2,5 milioni di euro, pari a circa 2627 mila euro, il costo di un’automobile di media cilindrata. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russia, la paga del soldato

