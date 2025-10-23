Russia esplosione con 9 vittime
1.52 Nove morti e cinque feriti è il bilancio provvisorio di un'esplosione in uno stabilimento industriale a Kopeysk,nella regione russa di Chelyabinsk, vicino ai monti Urali. Lo ha reso noto il governatore Alexey Teksler su Telegram, precisando che il personale medico sta lavorando per stabilizzare i feriti mentre si indaga sull'accaduto. Le cause dell'esplosione restano al momento incerte:tra le ipotesi quella di un possibile attacco con droni.Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della deflagrazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
