Russia Cina blocca acquisto petrolio via mare dopo sanzioni Usa a Rosneft e Lukoil India riduce import Putin | Nessun impatto su nostra economia

Preoccupate dalle sanzioni approvate da Usa e Ue, anche Cina e India hanno deciso di sospendere l'importazione di greggio russo via mare Le principali compagnie petrolifere statali cinesi hanno sospeso l'acquisto di petrolio russo via mare, seguite a ruota anche da alcune raffinerie indiane,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Cina blocca acquisto petrolio via mare dopo sanzioni Usa a Rosneft e Lukoil, India riduce import, Putin: "Nessun impatto su nostra economia"

