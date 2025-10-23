Russia Cina blocca acquisto petrolio via mare dopo sanzioni Usa a Rosneft e Lukoil India riduce import Putin | Nessun impatto su nostra economia

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupate dalle sanzioni approvate da Usa e Ue, anche Cina e India hanno deciso di sospendere l'importazione di greggio russo via mare Le principali compagnie petrolifere statali cinesi hanno sospeso l'acquisto di petrolio russo via mare, seguite a ruota anche da alcune raffinerie indiane,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

russia cina blocca acquisto petrolio via mare dopo sanzioni usa a rosneft e lukoil india riduce import putin nessun impatto su nostra economia

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, Cina blocca acquisto petrolio via mare dopo sanzioni Usa a Rosneft e Lukoil, India riduce import, Putin: "Nessun impatto su nostra economia"

