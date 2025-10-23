Rugby Test Match | Cile i convocati per sfidare l’Italia

Il rugby cileno sta scrivendo diverse nuove pagine della propria storia. Prima la conquista di un posto ai Mondiali di Australia 2027 – non una prima volta, ma arrivata dalla vittoria contro le ben più quotate Samoa – e ora una sfida affascinante contro l’Italia allo Stadio Marassi di Genova, la prima volta per i sudamericani contro uno dei top team mondiali fuori dalla finestra della Rugby World Cup. Un test match nato quasi per caso, proprio per sostituire nel calendario internazionale le Samoa che dovevano giocare a Genova contro gli azzurri. Ma con i pacifici obbligati a giocarsi fino alla fine la qualificazione iridata, ecco che lo spot del test match di novembre si è aperto ai cileni, che si presenteranno con una rosa molto rinnovata per affrontare la squadra di Gonzalo Quesada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Test Match: Cile, i convocati per sfidare l’Italia

Approfondisci con queste news

Rugby, a Cosenza il test match Italia-Irlanda Under 18. Le due nazionali si affronteranno al “Pompeo Francisco Macrì” il prossimo 1 novembre. Fischio d’inizio alle 14:30 - facebook.com Vai su Facebook

Rugby, Test Match: Cile, i convocati per sfidare l’Italia - Il rugby cileno sta scrivendo diverse nuove pagine della propria storia. Lo riporta oasport.it

Rugby: Doussy (Italia), col Cile per imporre il nostro gioco - Bollesan di Genova questo pomeriggio con Philippe Doussy, assistente tecnico della nazionale italiana di Rugby che ad un mese dalla sfida tra gli azzurri e il Cil ... Come scrive ansa.it

Rugby, a Genova c'è Italia-Cile (e non Samoa). Data, biglietti e rimborso - World Rugby ha confermato di aver apportato una modifica al calendario internazionale: il Cile sostituisce Samoa nell'incontro contro l'Italia in pr ... mentelocale.it scrive