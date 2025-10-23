Rugby Serie B IL MATCH GIOCATO AL CAMPO ’pieroni’ Savona troppo forte Dr Ferroviaria ko
Lotta alla pari per un tempo contro il Savona, poi la Dr Ferroviaria Spezia cede al 'Pieroni', alla corazzata del Ponente nella ripresa, con un pesante 29-0, nella prima giornata del campionato di Serie C. "Il Savona, retrocesso al termine della passata stagione dalla Serie B – dichiara il presidente Giuseppe Sturlese – è una squadra di ottima caratura tecnica destinata ad essere protagonista del girone, con la non dichiarata ma evidente intenzione di salire di categoria". Gli aquilotti, sostenuti da un grande tifo dagli spalti, hanno disputato un primo tempo da incorniciare che è terminato 0-5 per gli ospiti, ma che avrebbe potuto concludersi 6-5 per i gialloneri, se Francesco Bertoli avesse trasformato dalla piazzola due calci di punizione.
