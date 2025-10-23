rugby il paraguay si qualifica per il ripescaggio per la rugby world cup

Il Paraguay scrive una pagina storica della sua vita ovale. La nazionale sudamericana, infatti, ha superato il Brasile anche nel match di ritorno dello spareggio continentale, conquistando l’accesso al torneo di ripescaggio per la Rugby World Cup 2027. Dopo il largo successo per 39-19 ad Asunción, i “Yacarés” hanno completato l’opera a São Paulo, ribaltando un avvio difficile e imponendosi per 31-24. Protagonisti il mediano Sebastián Urbieta, preciso al piede e ispirato in regia, e l’ala Ariel Núñez, autore della meta che ha cambiato l’inerzia del match poco prima dell’intervallo. Per i brasiliani, invece, il sogno mondiale si infrange definitivamente, al termine di un cammino segnato da troppi errori e falli di disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

