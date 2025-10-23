Rugani messaggio chiaro dopo il Real | Juve qualche rammarico Non possiamo essere contenti ma ora sappiamo che… – FOTO

Rugani, messaggio chiaro dopo il Real: «Juve, qualche rammarico. Non possiamo essere contenti ma ora sappiamo che.». Le parole sui social. Nonostante la sconfitta della Juventus sul campo del Real Madrid, c’è chi sceglie di guardare oltre il tabellino per analizzare la prestazione. A farsi carico di questo messaggio è Daniele Rugani, uno dei protagonisti in positivo della difficile gara di Champions League al Bernabéu. Il difensore centrale, autore di una prova attenta e di spessore contro gli attaccanti madrileni, ha dimostrato di essere un leader non solo in campo, ma anche fuori. Con un post sui suoi canali social, Rugani ha voluto infatti indicare la via da seguire ai compagni, tracciando un bilancio lucido della serata spagnola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani, messaggio chiaro dopo il Real: «Juve, qualche rammarico. Non possiamo essere contenti ma ora sappiamo che…» – FOTO

