Rugani elogiato dalla Gazzetta | prestazione da senatore vero al Santiago Bernabeu! Voto e pagella del difensore della Juventus

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rugani risponde presente in una delle notti più difficili: guida la difesa con esperienza, 6,5 in pagella e tanti elogi da parte dei giornali. In una notte difficile, in cui la  Juventus  è uscita sconfitta ma a testa alta dal Santiago Bernabeu, una delle note più liete è stata la prestazione di  Daniele Rugani. Chiamato a guidare una difesa in piena emergenza, orfana del suo leader  Gleison Bremer, il difensore toscano ha risposto presente con una prova di grande esperienza, solidità e personalità. Una performance da veterano, che gli è valsa una promozione a pieni voti nelle pagelle de  La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rugani elogiato dalla gazzetta prestazione da senatore vero al santiago bernabeu voto e pagella del difensore della juventus

© Juventusnews24.com - Rugani elogiato dalla Gazzetta: prestazione da senatore vero al Santiago Bernabeu! Voto e pagella del difensore della Juventus

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rugani Elogiato Gazzetta Prestazione