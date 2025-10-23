Rugani elogiato dalla Gazzetta | prestazione da senatore vero al Santiago Bernabeu! Voto e pagella del difensore della Juventus

Rugani risponde presente in una delle notti più difficili: guida la difesa con esperienza, 6,5 in pagella e tanti elogi da parte dei giornali. In una notte difficile, in cui la Juventus è uscita sconfitta ma a testa alta dal Santiago Bernabeu, una delle note più liete è stata la prestazione di Daniele Rugani. Chiamato a guidare una difesa in piena emergenza, orfana del suo leader Gleison Bremer, il difensore toscano ha risposto presente con una prova di grande esperienza, solidità e personalità. Una performance da veterano, che gli è valsa una promozione a pieni voti nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

