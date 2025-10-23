Ruba uno scooter e investe un carabiniere in piazza Trieste e Trento

23 ott 2025

Aveva forzato il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato in piazza Trieste e Trento, ma è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Chiaia. C.P., 44 anni, del rione Sanità, già noto alle forze dell’ordine, è finito così in manette.Alla vista dei militari l’uomo era salito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

