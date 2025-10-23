Ruba uno scooter e investe un carabiniere in piazza Trieste e Trento

Aveva forzato il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato in piazza Trieste e Trento, ma è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Chiaia. C.P., 44 anni, del rione Sanità, già noto alle forze dell’ordine, è finito così in manette.Alla vista dei militari l’uomo era salito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tre ladri rubano scooter sotto casa del proprietario: telecamere riprendono il furto -- Tre ignoti ladri, con il volto travisato da caschiintegrali, sono riusciti a rubare uno scooter... #Agrigento #casa #furto #ladri #proprietario #scooter #telecamere #VillaggioMosè # - facebook.com Vai su Facebook

Madre e figlio in giro all'alba per rubare uno scooter: il furto sfuma grazie all'intervento dei carabinieri https://ift.tt/p3hxLKD https://ift.tt/jWI6ABG - X Vai su X

Inneggia ad amico detenuto e investe con lo scooter un carabiniere, arrestato - La scorsa notte, intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi in scooter ha inscenato una dimostrazione di vicinanza ad un giovane, detenuto nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli. Come scrive rainews.it