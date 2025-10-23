Rozier e Billups arrestati terremoto scommesse in Nba

Terry Rozier e Chauncey Billups sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine federale sulle scommesse sportive nell’NBA. Secondo quanto riferito all’Associated Press da fonti vicine alla vicenda, i capi d’accusa a carico della guardia dei Miami Heat e dell’allenatore dei Portland Trail Blazers non stati resi noti e le Nba non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo. Ma secondo una delle fonti sentite da AP, Rozier era già stato oggetto di indagine da parte della lega del basket americano, che starebbe anche vagliando la posizione dell’ex giocatore di Detroit Malik Beasley. Il cestista degli Heat è finito in manette oggi e la sua squadra non ha commentato l’arresto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rozier e Billups arrestati, terremoto scommesse in Nba

