Rozier | Dopo 10' uscirò gioca tutti under su di me E l' amico vende la dritta per 100.000 dollari

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli atti dell'inchiesta sulle scommesse Nba: la guardia allora agli Hornets pianifica tutto. E poi conta i soldi incassati con gli amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

