Rovigo | morta famigliain casa c' era gas

10.10 Tragedia nella notte a Canaro (Rovigo): una famiglia, di cui non si avevano notizie da giorni, è stata trovata morta all'interno della loro casa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri, e hanno rinvenuto i corpi di padre, madre e della figlia di 27 anni. Durante il sopralluogo, gli operatori, muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Avviati gli accertamenti per confermare le cause del decesso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Terribile rinvenimento oggi a Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo Un’intera famiglia è stata trovata morta in casa nell’abitazione in cui risiedevano da anni - facebook.com Vai su Facebook

Rovigo, monossido di carbonio in casa: famiglia trovata morta - Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei carabinieri, per una ... Secondo lapresse.it

Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: padre, madre e figlia deceduti forse per esalazioni di monossido - A Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo, un’intera famiglia è stata trovata morta nella loro abitazione. Si legge su blitzquotidiano.it

Rovigo, famiglia trovata morta in casa: mamma, papà e figlia uccisi da esalazioni di monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - Si legge su msn.com