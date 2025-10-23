Rovigo genitori e figlia trovati morti in casa | uccisi dal monossido di carbonio

Un uomo di 51 anni, la moglie di 47 e la figlia di 27 sono stati trovati morti nella loro abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. Ad ucciderli sarebbe stata una fuga di monossido di carbonio che li ha intossicati nel sonno. La scoperta, come riporta La Repubblica, è stata fatta la scorsa notte, intorno alle 23, dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei carabinieri dopo la segnalazione dei colleghi dell’uomo che da giorni non si presentava più a lavoro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rovigo, genitori e figlia trovati morti in casa: uccisi dal monossido di carbonio

