Rovigo famiglia sterminata dal monossido di carbonio

AGI - Una intera famiglia, padre, madre e figlia di 27 anni, è stata sterminata dalle esalazioni di monossido di carbonio in una abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23 di mercoledì, su richiesta dei carabinieri, perché da alcuni giorni non si avevano notizia della famiglia. La squadra del comando di Rovigo intervenuta in via Cesare Battisti, ha trovato le tre persone prive di vita. Gli operatori muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rovigo, famiglia sterminata dal monossido di carbonio

