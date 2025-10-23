Rottamazione 2026 possono partecipare i decaduti delle vecchie edizioni? 

La Rottamazione 2026, così come è stata delineata dal disegno di legge del Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri nella scorsa settimana, non chiude la porta ai decaduti delle vecchie edizioni che potranno, nel rispetto di vincoli strettissimi, presentare la domanda della definizione agevolata. Tuttavia, il governo ha salvaguardato l’attuale rottamazione in vigore, la quater, escludendo dalla possibilità di passare alla quinquies chi è in regola con i pagamenti alla data del 30 settembre 2025. All’interno di questi due estremi, gli articoli della bozza di Bilancio chiariscono quali sono i debiti per i quali si può richiedere la rottamazione e in quali modalità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

