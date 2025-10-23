rotatoria salicchi assetto definitivo ora sono aperte tutte le corsie

Il dado è tratto. Mancano le ultime rifiniture ma la doppia rotatoria di via Salicchi da ieri è completamente funzionante, con l’apertura delle ultime corsie su cui ancora insisteva il cantiere. E con due novità essenziali, illustrate dall’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani. “La prima novità importante è che da oggi le auto che arrivano dal ponte di Monte San Quirico, giunte sulla rotatoria a goccia, non dovranno più dare la precedenza a nessuno: si troveranno le corsie libere sia per defluire a destra lungo la ’variantina’ che per procedere a dritto in Borgo Giannotti“. Il “nodo“ era proprio questo, una sistema di precedenze e alcune strozzature (dovute alle corsie non ancora percorribili) che faceva “tappo“ dove c’era più traffico ovvero sulla via di Sant’Alessio e sulla via di Camaiore, dove si formavano code infinite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

