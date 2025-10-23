Rotatoria Salicchi assetto definitivo Ora sono aperte tutte le corsie

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dado è tratto. Mancano le ultime rifiniture ma la doppia rotatoria di via Salicchi da ieri è completamente funzionante, con l’apertura delle ultime corsie su cui ancora insisteva il cantiere. E con due novità essenziali, illustrate dall’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani. “La prima novità importante è che da oggi le auto che arrivano dal ponte di Monte San Quirico, giunte sulla rotatoria a goccia, non dovranno più dare la precedenza a nessuno: si troveranno le corsie libere sia per defluire a destra lungo la ’variantina’ che per procedere a dritto in Borgo Giannotti“. Il “nodo“ era proprio questo, una sistema di precedenze e alcune strozzature (dovute alle corsie non ancora percorribili) che faceva “tappo“ dove c’era più traffico ovvero sulla via di Sant’Alessio e sulla via di Camaiore, dove si formavano code infinite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rotatoria salicchi assetto definitivo ora sono aperte tutte le corsie

© Lanazione.it - Rotatoria Salicchi, assetto definitivo “Ora sono aperte tutte le corsie“

Approfondisci con queste news

rotatoria salicchi assetto definitivoRotatoria Salicchi, assetto definitivo “Ora sono aperte tutte le corsie“ - Mancano le ultime rifiniture ma la doppia rotatoria di via Salicchi da ieri è completamente funzionante, con l’apertura delle ultime corsie su cui ancora insisteva il cantiere. Secondo lanazione.it

rotatoria salicchi assetto definitivoRotatoria di via Salicchi, c’è l’assetto definitivo: aperte tutte le corsie dell’infrastruttura - Mini rotondina per chi arriva da via Salicchi, che non dovrà più risalire tutta la 'goccia'. luccaindiretta.it scrive

Proteste per la rotatoria: "A Salicchi ogni giorno ostaggi del traffico caos" - Il gioco di parole si traduce in un quotidiano tilt di traffico alla nuova rotatoria di via Salicchi, alimentato anche dalla ripresa delle scuole oltre ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rotatoria Salicchi Assetto Definitivo