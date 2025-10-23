Rossini invece è d’accordo | Primo esempio in Italia

"Ci vuole il coraggio di iniziare un percorso che, per quanto in salita, porterà alla nascita dei poli scolastici in Italia – dice il preside Riccardo Rossini, dirigente del Marconi dopo Gustavo Ferretti – e al primo polo scolastico delle arti. Sono assolutamente favorevole, ma in una ottica di politica scolastica che preveda questo come primo passo verso la realizzazione a Pesaro del polo scientificotecnologico al campus con ITS annesso e quello agroturistico con il contributo del Cecchi e del Santa Marta". Per Rossini la strada da percorrere è quella prefigurata dalla Provincia nel documento sul dimensionamento scolastico, approvato 48 ore fa, nella sede di viale Gramsci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

