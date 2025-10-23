Rosignano fuori uso l' ascensore al distretto sanitario L' Asl | Già richiesta la riparazione

Livornotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guasto ha messo momentaneamente fuori uso l'ascensore del distretto sanitario di Rosignano Marittimo. L'Asl, venuta a conoscenza dell'accaduto, si è subito attivata per la sua riparazione: “Siamo consapevoli dell’importanza di garantire l’accessibilità a tutti i cittadini, in particolare a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ascensore fuori uso al distretto di Rosignano Marittimo: già richiesta la riparazione - L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con tutti gli utenti del distretto sanitario di Rosignano Marittimo per i disagi causati dal momentaneo fuori servizio dell’ascensore presente nella struttura ... Si legge su livornopress.it

Cerca Video su questo argomento: Rosignano Fuori Uso Ascensore