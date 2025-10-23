Rosa Ricci prima di Mare Fuori alla Festa del Cinema Maria Esposito | Per sempre riconoscente a questo personaggio

Dopo il successo di Mare Fuori, in tutte le sue stagioni, il personaggio di Rosa Ricci esce dalla serie e diventa protagonista di un film presentato alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Io sono Rosa Ricci è il titolo del film di Lyda Patitucci, che arriverà nelle sale dal 30 ottobre. “Prima che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

