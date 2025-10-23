Ron e Peppe Vessicchio in tour con Ecco che incontro l’anima

, nei teatri la musica d’autore eseguita con la raffinata direzione d’orchestra. Le canzoni, l’inconfondibile voce e la presenza scenica di Ron, gli arrangiamenti del suo repertorio ad opera del Maestro Peppe Vessicchio che per la circostanza dirige anche la nutrita compagine orchestrale: un incontro tra due figure significative della musica italiana, tra le più amate, diventa un tour teatrale, Ecco che incontro l’anima, che prenderà il via il 27 marzo 2026 dal Teatro Comunale di Carpi (Modena). La loro prima collaborazione dal vivo per i momenti fondamentali del percorso artistico di entrambi: la musica d’autore eseguita con la raffinata e celebrata direzione d’orchestra, in un racconto che mette in luce i punti di contatto tra due importanti protagonisti dell’entertainment, uniti dalla stessa passione per la qualità, la profondità emotiva, la sperimentazione e, soprattutto, la ricerca di quella bellezza dove la forma rispecchia il valore dei contenuti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ron e Peppe Vessicchio in tour con Ecco che incontro l’anima

